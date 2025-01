'Sempre acha que está certa', Camilla diz ao criticar Thamiris no BBB 25

Após protagonizarem alguns desentendimentos na casa, Camilla afirmou que sempre escuta os apontamentos da irmã — que não faz o mesmo. "Tudo que a Thamiris fala comigo eu procuro ouvir, tudo que ela pede pra fazer eu faço. Ela sempre acha que ela está certa. Isso tem 33 anos. Não é de agora da casa, é da vida".

Ainda de acordo com a sister, as duas chegaram a falar sobre o assunto antes do confinamento. "A gente teve essa conversa antes de entrar. Nós duas somos muito parecidas, só que nessa questão de uma ouvir a outra ela é péssima. Eu nunca me sinto escutada", desabafou.

