BBB 25: Edilberto e Raissa, Arle e Marcelo, Diogo e Vilma estão no Paredão

O primeiro paredão do BBB 25 (Globo) está formado. As duplas Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma disputam a preferência do público. Os mais votados estarão fora da disputa na terça-feira (21) e ganharão o título de primeiros eliminados da edição.

BBB 25 - enquete UOL: Qual dupla você quer eliminar no primeiro paredão? Arleane e Marcelo Divulgação/Globo Diogo e Vilma Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

