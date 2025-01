Líderes Aline e Vinícius indicam Arleane e Marcelo no Paredão do BBB 25

Durante a formação do primeiro Paredão do BBB 25 (Globo), os Líderes Aline e Vinícius indicam Arleane e Marcelo.

O que aconteceu

Aline e Vinícius venceram a Prova do Líder desta última quinta-feira (16). Ainda no ao vivo, precisaram indicar outra dupla ao Paredão. Os escolhidos foram Edilberto e Raissa.