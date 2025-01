Maike e Gabriel imunizam João Pedro e João Gabriel no 1º Paredão do BBB 25

Vencedores da primeira Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) no último sábado (18), Maike, 30, e Gabriel, 30, escolheram neste domingo (19) a dupla a quem dariam imunidade na formação do Paredão.

O que aconteceu

A dupla de amigos optou por imunizar os gêmeos João Pedro e João Gabriel, 22. Eles comunicaram a decisão logo no início da reunião de formação do Paredão e optaram por não justificar a escolha.