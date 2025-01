BBB 25: Giovanna sobre Diogo: 'Não sou obrigada a acreditar na sua verdade'

Durante a madrugada deste domingo (19), Giovanna e Diogo Almeida debateram a relação na casa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O artista explica que estava com vontade de compartilhar com a sister o que ele estava sentindo, mas vai respeitar o que a irmã de Gracyanne Barbosa decidir. "Só que dependendo de como você me trate, ou qualquer outra pessoa me trate, isso determina como essa relação vai seguir", completou ele.