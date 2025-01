Irmão e marido de Daniele Hypolito sobre choro de sister: 'Doloroso demais'

Na noite de sábado (18), Daniele Hypolito chorou no BBB 25 (Globo) durante o Castigo do Monstro e desabafou com outros participantes.

O que aconteceu

Daniele disse se sentir isolada do resto da casa. "É muito ruim a gente tá num lugar que só tem meu irmão que me ama e a gente não poder... Por exemplo, eu não tenho meu marido aqui pra poder dividir isso com ele".