BBB 25: Eva e Renata negam ter escolhido um lado: 'Não existe isso'

Eva e Renata chamam Edilberto para uma conversa e afirmam não terem escolhido um lado no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

As bailarinas perguntam se o mineiro foi o responsável por dar o emoji de Pinóquio para Eva no Queridômetro deste último sábado (18). "Não, jamais eu faria isso", negou o dono do circo.