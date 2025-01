Conheça units de sucesso do K-pop: os subgrupos dentro dos grupos

Primeira sub-unit do Twice demorou mais do que os fãs esperavam para acontecer. MiSaMo reúne as integrantes japonesas do grupo: Mina, Sana e Momo. Elas debutaram em 2023 com o EP "Masterpiece". No primeiro show no Brasil, elas, inclusive, cantaram um trecho do sucesso "Do Not Touch".

Jus2

Com o retorno do GOT7 em 2025, é impossível não lembrar de um dos melhores projetos paralelos que eles tiveram: o duo JusB, com o líder, Jay B, e o maknae Yugyeom. Em 2019, eles lançaram o EP "Focus" com a música-título, "Focus On Me".

WJSN The Black