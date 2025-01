Atores de K-drama tiveram que malhar para aguentar cenas no espaço

Com coadjuvantes "de luxo", como Oh Jung-se e Han Ji-eun, o drama levou quase dois anos para ser finalizado por conta dos efeitos especiais. Em entrevista para Splash, os atores comentaram como foi filmar cenas na nave e os protagonistas falaram sobre as similaridades com seus personagens.

O espaço é um personagem à parte em "Pergunte às Estrelas". Como foi fazer um K-drama tão diferente do que costumamos ver? Como foi a preparação?

Oh Jung-se: Para conseguir demonstrar bem a questão da gravidade zero no espaço, nós tivemos que malhar bastante para ter força, não necessariamente para ganhar músculos, mas para aguentar bem as cenas. Apesar de a série não ser de ação, todo episódio demandava bastante fisicamente dos atores.

Gong Hyo-jin: Nós tínhamos bastante trabalho com fios, pois ficávamos pendurados boa parte do tempo, portanto, como o Jung-se falou, precisávamos ter força para aguentar as gravações, então malhar foi importante. Outra coisa que eu fiz foi assistir ao canal oficial da Nasa no Youtube todos os dias. Eles têm streamings com os astronautas, como eles viajam no espaço, e eu sempre assistia. O diretor me indicou, e foi importante para ver como eles se moviam e agiam no espaço.

Lee Min-ho: A questão da gravidade com certeza foi importante, mas eu tentei focar nos sentimentos que eu ia passar com o personagem, no cotidiano de alguém que está nos seus 30 anos e coloca crianças no mundo (o personagem é ginecologista). Também tentei entender como deve ser apavorante para uma pessoa comum ir para um universo novo, misterioso. Quis passar os sentimentos de alguém na Terra, apesar de não estar nela.

Han Ji-eun: Como a minha personagem fica na Terra, não tive a experiência de fios e gravidade zero. Minha personagem é herdeira de uma família extremamente rica, então eu pesquisei bastante sobre as famílias chaebol (termo sul-coreano para herdeiros de grandes empresas). Meu objetivo era mostrar como uma pessoa que cresce nesse ambiente, cheio de restrições, se apaixona e o que esse amor significa para ela.

Vocês fazem personagens completamente opostos e bem diferentes de obras anteriores que vocês fizeram. Quais as maiores qualidades e defeitos de Kyong Ryong e Eve Kim? Vocês se identificaram com eles em algum aspecto?

Lee Min-ho: As pessoas que me conhecem bem dizem que tenho uma personalidade bastante parecida com o Gong Ryong. E penso que a forma como ele se mantém de acordo com seus valores, crenças e convicções, como ele não compromete esses valores, é similar à forma que penso. O tom da série é bem engraçado, e Gong Ryong parece uma pessoa bem desastrada e fácil de lidar, mas no decorrer da história conseguimos ver que, por trás do sorriso, ele esconde muito mais. Ele tenta muito se manter positivo e trazer boas energias para a nave e eu acho que somos parecidos nesse aspecto também.