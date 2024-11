'Round 6': 5 dramas e 5 filmes com Siwan para ver antes do retorno da série

Compilation of a man pissed off/yelling and dealing with anger issues orrrr Im Siwan acting in Strangers from Hell pic.twitter.com/7o6fs6xfPH -- all reaction videos (@allreactionvids) July 27, 2024

Em "Strangers from Hell" temos a primeira incursão de Siwan no mundo dos psicopatas, algo que ele vai revisitar ao longo de diversos outros projetos, seja nos dramas ou no cinema. Com uma parceria de sucesso com o ator Lee Dong-wook, a série é um thriller psicológico, com gente estranha fazendo coisas esquisitas. Um prato cheio para quem gosta de acompanhar histórias de psicopatas e/ou sociopatas. É daquelas séries que, quanto menos sabemos antes, melhor ela fica.

"Run On - Na Direção do Amor" (2020)

Depois de um drama "slice of life" (como chamamos o gênero drama cotidiano nos K-dramas) e um terror psicológico, temos o primeiro romance da lista com a gostosa "Na Direção do Amor", onde Siwan faz Seon-gyeom, um famoso atleta que passa por uma fase complicada e conhece a intérprete Oh Mijoo. É um romance lento, cujo principal foco são os diálogos e parceria entre os personagens.

"Tracer" (2022)

Se o objetivo de vida de Siwan é jamais fazer personagens parecidos, ele está no caminho certo, pois em "Tracer" ele lidera uma equipe de contadores que investiga fraudes, uma espécie de auditoria fiscal, de olho em quem sonega impostos da Receita sul-coreana. A série teve duas temporadas, cada uma com oito episódios e é ótima para quem gosta de ação e esquemas de corrupção sendo desmanchados.