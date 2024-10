Com série no topo e ingressos esgotados, ator Jung Hae-in brilha no Brasil

Os fanmeetings no Brasil

Cada vez mais comuns no Brasil, os encontros de atores sul-coreanos com fãs brasileiros ganha espaço na cidade de São Paulo, apesar dos preços bastante salgados. Os eventos têm como atrativo as interações entre fãs e ídolos, com pacotes que incluem fotografias, um tempo para conversar com o artista e até dar presentes.

Recentemente, dois atores fizeram bastante sucesso com suas vindas ao país; Sunghoon fez show no Espaço Unimed e Seo In-guk, no Vibra São Paulo, mesmo local em que Hae-in se apresentará.

Produtoras brasileiras que trazem os talentos dão indícios de que estamos apenas no início de uma série de "surpresas" que virão em 2025. A possibilidade de mais atores famosos passarem por aqui é enorme, e as fãs já guardam dinheiro esperando seus preferidos confirmarem a vinda.

Hae-in é um fan favorite

Com 36 anos e uma carreira repleta de personagens interessantes, Hae-in é um dos atores com maior fandom, grupo de fãs, aqui no Brasil. O ator fez bastante sucesso com "D.P", série da Netflix que retrata a dura realidade do serviço militar sul-coreano e que fez números tão bons que teve segunda temporada.