Pesadelo em câmera lenta: o terror psicológico por trás do novo 'Lobisomem'

O diretor relata ter visto casos próximos de pessoas que sofreram com doenças degenerativas, não apenas com seus corpos, mas também com a perda de funções mentais. "Isso me pareceu a coisa certa para este filme de terror, porque me parece um pesadelo em câmera lenta, que pode ser vivido na realidade de uma maneira."

Para mim, ver pessoas sofrendo destas doenças foi o ponto de partida para este filme. Leigh Whannell

Leigh Whannell durante evento de divulgação de 'Lobisomem' Imagem: Saverio Marfia/Getty Images

A degradação do personagem principal é mostrada por meio de sua lenta transição de humano para criatura com traços de lobo, processo que, segundo o diretor, foi uma das grandes dificuldades de mostrar em tela por meio de efeitos práticos. "A transformação requeria horas e horas na cadeira de maquiagem e, isso, limita o nosso tempo. Se um ator fica na cadeira de maquiagem por seis horas, isso significa que eles só podem ficar no set por quatro ou cinco horas, o que é muito menor do que o tempo normal."

No caso de Leigh Whannell, que atua também como roteirista, ao lado de Corbett Tuck, este tipo de "problema" enfrentado nas gravações não foi antecipado durante o processo de escrita. Para o diretor, transformar as palavras em ações em frente às câmeras é um "problema para o Leigh diretor, não roteirista". "Tento dividir meu cérebro desta forma. Mas, quando estou dirigindo, me pego pensando: 'Quem foi o idiota que escreveu isso?'."

Para o futuro, ele espera que o "Leigh roteirista" escreva uma história que se passe nas praias do Rio de Janeiro. "Não consigo escrever outro filme ambientado em uma casa isolada no meio da noite. Sou eu me torturando. Vou tentar ser mais gentil comigo mesmo, porque criei alguns problemas para o lado diretor do meu cérebro", diz em tom de brincadeira.