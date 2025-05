Gary Oldman elege os 10 melhores filmes da história; três são franceses

10. 'O Vento nos Levará' (1999) - Abbas Kiarostami

História gira em torno de um engenheiro que chega a um vilarejo no Irã para filmar um ritual funerário. Mas precisa esperar, pois a anciã local demora a morrer. Enquanto espera, ele é confrontado com o ritmo da vida rural e reflexões sobre a existência. Considerado pela crítica especializada um dos melhores filmes de Kiarostami. Recebeu o Grande Prêmio do Júri em Veneza. Disponível no Telecine.