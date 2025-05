Carta inédita e lança-perfume em casa: curiosidades do novo doc da Rita Lee

Na carta de quase 50 anos atrás, a cantora diz a Roberto que ele pode seguir com a vida dele, pois ela entendia estar presa e não ser a "esposa ideal". O companheiro chora ao ler e fala sobre uma conexão grande com o presente, pois se trata também de uma carta de despedida.

'Coisas da Vida' eu gosto

"Rita Lee: Mania de Você" mostra a relação da cantora com o álbum "Entradas e Bandeiras", lançado em 1976, com a banda Tutti Frutti, da qual Rita fazia parte à época. Ela precisou viajar para a Europa durante o processo de mixagem do disco e, quando retornou, não gostou do resultado.

Em autógrafo dado no exemplar do jornalista Guilherme Samora —conhecido por ser o "fantasminha" da autobiografia da autora— ela diz: "'Coisas da Vida' eu gosto". Com a mensagem, Rita deixa claro não gostar do resto do álbum.

A canção foi composta pela própria Rita Lee, no piano, ao descobrir que a mãe estava doente, com câncer de pulmão. Segundo conta Roberto de Carvalho, a artista tinha orgulho da música.