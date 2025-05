Morre James Foley, diretor de 'Caminhos Violentos' e 'House of Cards', aos 71 anos

James Foley, diretor conhecido por Caminhos Violentos e House of Cards, morreu no início desta semana, aos 71 anos. Em contato com a Hollywood Reporter, um representante do cineasta afirmou que ele vinha lutando há anos contra um câncer no cérebro.

Ao longo de seus mais de 30 anos de carreira, Foley trabalhou com vencedores do Oscar como Al Pacino, Christopher Walken, Reese Witherspoon e Halle Berry, além de comandar clipes musicais de Madonna ao longo dos anos.

Seus trabalhos mais conhecidos foram na TV, comandando episódios de House of Cards, Hannibal, Twin Peaks e Billions. Nos cinemas, ele dirigiu Caminhos Violentos, de 1986, O Corruptor, de 1999, e, mais recentemente, os dois últimos filmes da franquia 50 Tons de Cinza, lançados em 2017 e 2018.