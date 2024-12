Zé do Caixão tem seus filmes restaurados em 4k; confira onde assistir

Os negativos e as cópias dos filmes que estavam armazenados na Cinemateca Brasileira apresentavam um estado preocupante. Sacramento fará uma palestra sobre o todo processo de restauro na próxima quarta-feira (18), às 19h, com entrada gratuita. Na ocasião, ele vai comparar as versões original e restaurada da filmografia de José Mujica Marins que não é exclusiva do gênero terror, mas inclui até faroeste.

Zé do Caixão morreu em fevereiro de 2020, aos 83 anos. A última aparição do personagem, ainda interpretado por Mojica, aconteceu em 2018 no filme "A Praga do Cinema Brasileiro".

Renomado internacionalmente

Mojica é cultuado no exterior e um dos maiores exemplos disso é a ação da Arrow Films. A distribuidora do Reino Unido lançou os dez títulos restaurados num box no formato blu-ray para a Europa e Estados Unidos.