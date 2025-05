O que diz a carta emocionante e inédita de Rita Lee, feita antes de morrer

Mulher mais completa do mundo

A carta começa com um agradecimento coletivo. "Amados do meu coração, queria saber falar bonito para cada um de vocês o que sinto do fundo do meu coração, mas me expresso melhor escrevendo sobre o orgulho e a sorte que tenho em estar rodeada por quatro cavalheiros que me fazem perceber que sou a mulher mais completa do mundo", diz o texto.

O namorado mais fofo

Dirigindo-se a Roberto de Carvalho, seu companheiro por mais de quatro décadas, Rita Lee relembrou momentos da trajetória do casal com humor e afeto. "Você, Roberto, é o namorado mais fofo que existe, sempre elegante e discreto. Precisa ser muito macho para aguentar uma mulher escandalosa, ex-presidiária, cinco anos mais velha e nem sempre fácil de se lidar".

Mensagens aos filhos

Aos filhos, a rainha do rock brasileiro dedicou palavras personalizadas, destacando as particularidades de cada um.