Blake Lively dará testemunho contra Baldoni em processo por assédio sexual

Blake Lively, 37, está se preparando para testemunhar contra Justin Baldoni, 41, no processo por assédio sexual que move contra o ator.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pelo advogado da atriz, Mike Gottlieb. "O momento decisivo para a história de uma autora ser contada é no julgamento. Esperamos que seja esse o caso aqui [com Lively]. Então, é claro, esperamos que ela seja uma testemunha em seu julgamento. É claro que ela vai testemunhar", afirmou ele à revista People.

O assédio de Baldoni contra Blake teria ocorrido nos bastidores do filme "É Assim Que Acaba", que protagonizaram juntos. Segundo o portal TMZ, a atriz chegou a formalizar diante do estúdio, à época das gravações, um pedido para que o ator - e também diretor do filme - parasse de exibir vídeos e fotos de mulheres nuas diante dela, além de fazer menções constantes sobre seu vício em pornografia e seus atributos sexuais.