Globo de Ouro: Por que Demi Moore concorre em comédia se estrelou terror?

Demi Moore é um dos grandes nomes da temporada de premiação do cinema de 2025, mas chamou a atenção do público ao não concorrer com Fernanda Torres ao prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro —para o alívio dos fãs brasileiros.

O que aconteceu

O Globo de Ouro anunciou sua lista de indicados na última segunda-feira (9), e Demi Moore aparece como concorrente ao prêmio de atuação por "A Substância", enquanto Fernanda Torres está indicada por estrelar "Ainda Estou Aqui". No entanto, enquanto a brasileira concorre na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, Moore figura a lista de Melhor Atriz em Filme Musical ou Comédia.