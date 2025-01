BBB 25: Aline pediu exoneração da PM antes de entrar no reality

Aline Patriarca, nova participante do BBB 25, pediu exoneração do cargo na Polícia Militar da Bahia antes de entrar no reality show. A informação foi confirmada pela PMBA a Splash.

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que a Soldado Aline Patriarca protocolou pedido de exoneração do cargo na unidade onde estava lotada. O processo encontra-se em tramitação, seguindo os procedimentos administrativos previstos. Destacamos, portanto, que, durante sua participação em programa de televisão, a Soldado Aline Patriarca não terá mais vínculo funcional com a Instituição. A PMBA reforça seu compromisso com a transparência e permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.

A nova sister poderia ser demitida caso não tivesse pedido afastamento ou exoneração. No caso, ela poderia ser exonerada por abandono de cargo se faltasse injustificadamente por mais de 30 dias consecutivos.