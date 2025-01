BBB 25: policial e promotor, Aline e Vinícius são amigos inseparáveis

Aline, 32, e Vinicius, 28, são melhores amigos e estão na pipoca do BBB 25. Vinicius é natural de Nazaré (BA), mas mora em São Paulo, enquanto Aline é de Salvador.

Aline é policial militar em estágio probatório e influenciadora digital. O estágio probatório na Polícia Militar é um período de avaliação que dura três anos. Nas redes, Aline tem mais de 700 mil seguidores e costuma publicar conteúdos sobre empoderamento feminino.

Ela já viveu um romance com o cantor baiano Filipe Escandurras. Aline diz que costuma se apaixonar em segundos, mas perder o encanto com a mesma rapidez. Ela está solteira. As informações são do Gshow.