Irmãos Hypólito dividem opiniões com entrada no BBB 25: 'Sem carisma'

Dieguinho reprovou a participação dos atletas, especialmente de Daniele Hypólito. "Ninguém lembra da participação do Power Couple, foi uma participação horrorosa... ela foi muito ruim, nada vai fazer ela mudar o que apresentou, a não ser que ela force isso", opinou.

Dantinhas concordou e ressaltou seu espanto. "Estava tendo esperanças que a gente estava enganado, é a primeira ex-reality da Record que entra num Big Brother Brasil. Foi uma participação pífia, fico chocado da Globo apostar nela."

Chico Barney contrariou os comentaristas e indicou o "copo meio cheio". De acordo com o jornalista, a emissora poderia ter seguido um pedido do próprio atleta.

Acredito que o Camarote real dessa seleção de casting da Globo seja o Diego Hypólito. Imagino que, abordado pelo casting do BBB, Diego tenha dito: 'eu vou, mas vão ter que levar minha mana'. A Globo, confiando no potencial, falou: 'vale a pena, o preço Daniele Hypólito valer a pena para a Globo nos dá um bom caminho do que esperar do Diego Hypólito. Vamos focar no porquê toparam.

