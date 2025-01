Bruna Marquezine revela torcida para brother no BBB 25: 'Tem meu coração'

Bruna Marquezine, 29, revelou que está na torcida pelo participante Mateus Pires, 28, no BBB 25.

O que aconteceu

Pouco após o anúncio que o arquiteto estará no elenco do reality, Bruna falou sobre o rapaz. "Esse aqui tem meu coração todinho e mora no meu coração", escreveu ela nos stories do Instagram nesta quinta-feira (9).

Mas a atriz brincou que a torcida poderia acabar a depender das atitudes dele no programa. "Até ser cancelado, aí eu nunca nem conheci. Brincadeira. Brincadeira nada. Boa sorte, amigo", completou ela.