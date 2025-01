Camilla de Lucas diz conhecer dupla do BBB 25: 'Fizeram minhas tranças'

Camilla de Lucas, finalista do BBB 21, revelou que já conhecia a dupla Thamiris e Camilla, confirmadas nesta quinta-feira (9) no grupo Pipoca da nova edição do reality.

O que aconteceu

Camilla de Lucas usou as redes sociais para explicar a relação com as irmãs. Segundo a influenciadora, foram elas que fizeram as tranças no cabelo que ela usava quando foi confinada no reality.

Segundo a influenciadora, ela tomou um susto com a confirmação da dupla. "Gente, elas fizeram a minha trança para entrar na casa. A minha trança durou muito. E elas já fizeram minha trança outras vezes também".