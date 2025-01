'Grande supervisor': qual foi o papel de Mauricio de Sousa em 'Chico Bento'

O filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" traz o personagem icônico dos quadrinhos para as telas do cinema. Em entrevista a Splash, o diretor do filme, Fernando Fraiha, detalha parte do processo e a participação do criador do personagem, o cartunista Mauricio de Sousa.

O diretor explica que a primeira etapa da produção, junto com os roteiristas Raul Chequer e Elena Altheman, foi de imersão no universo do personagem. Fraiha também ressalta a importância de entender o que o personagem pedia para a produção do filme, buscando inspiração em outras histórias e filmes.