'Tento ser fiel a mim mesmo': astro de K-pop, Kino fala sobre carreira solo

Seis anos depois de se apresentar no Brasil com o grupo de K-pop Pentagon, Kino retorna ao país, desta vez com sua turnê solo, "I Think Too Much".

Kino debutou com o grupo em 2016 pela Cube e começou sua carreira solo em 2022 com o single "Pose". No mesmo ano, ele saiu da agência e criou seu próprio negócio, a Naked. Em 2024 ele lançou o seu primeiro EP, "If This is Love, I Want a Refund", que apresentará na turnê que passará por São Paulo, no Carioca Club, dia 9 de fevereiro. Splash teve a oportunidade de conversar com o cantor antes de ele chegar ao Brasil. Confira a entrevista na íntegra:

Há dois anos você debutou como solista com "Pose". Como está sendo navegar na carreira solo desde então?

Foi um ano movimentado! Fiz turnê pela Ásia, fiz dois shows diferentes na Coreia, lancei um EP e quatro singles. Fiz até uma fragrância. Conforme eu tentava coisas por conta própria, descobri meu potencial como artista solo. Antes de "POSE", eu só conseguia imaginar como seria o KINO como artista solo, então me preocupei muito com isso, mas agora fiquei mais confiante. As experiências me fizeram pensar sobre que tipo de músico eu tenho que ser. Sinto que é hora de deixar minha marca na cena.