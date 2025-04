Stray Kids no Brasil: o que você precisa saber sobre show do grupo no Rio

Horário dos portões

A abertura geral dos portões ocorrerá às 15h30. O show está marcado para começar às 19h30. No entanto, quem possui ingresso VIP com soundcheck precisa fazer o check-in até as 15h. O local do check-in será o portão norte (rua das Oficinas).

O soundcheck começa às 15h e quem deseja comprar merchandising tem até esse horário para isso. No Brasil, serão vendidos chaveiros, bonés, camisetas e moletons oficiais da turnê do grupo. Os valores variam de R$ 80 (chaveiro) a R$ 400 (moletom).

Transporte

Por contra do trânsito e da parceria do evento com o metrô da cidade, a indicação é de usar o transporte público. A partir das 15h40 sairão, a cada 20 minutos, trens diretos da estação Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro.

Já no retorno, trens extras sairão da estação Engenho de Dentro até a Central, Santa Cruz e Japeri. Na Central do Brasil terão mais trens para Saracuruna. A estação Olímpica funcionará até 1h15 após o término do show. É indicado comprar passagens com antecedência para evitar tumulto.