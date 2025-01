Gayo Daejejeon adiado: 10 performances marcantes do Show da Virada do K-pop

0:00 / 0:00

4. O WINNER também aparece na lista fazendo uma grande festa de fim de ano no palco com o medley de "Love me Love Me" e "Really Really".

5. No ano seguinte, em 2018, EXO reuniu duas de suas melhores músicas em um ótimo medley: "Love Shot" e "Tempo".

6. Já em 2019 tivemos uma collab para ficar na história: Mamamoo e Seventeen se juntaram para apresentar "You are the Best" e "Clap".