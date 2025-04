Grupo de K-pop Kiss of Life é acusado de racismo após live polêmica

A empresa S2 Entertainment, que representa o grupo, publicou um pedido de desculpas oficial, reconhecendo que o conteúdo pode ter reforçado estereótipos e prometendo ser mais cuidadosa no futuro. "Pedimos sinceras desculpas a qualquer um que tenha se ofendido com isso. [...] Seremos mais conscientes e respeitosos ao 'pegar emprestado' referências culturais no futuro."

A empresa também informou que o conteúdo da live será removido. O fã-clube oficial do grupo no Brasil declarou decepção com o ocorrido e encerrou suas atividades, deletando as redes sociais.

Já o fã-clube global também anunciou o encerramento de suas ações, criticando as atitudes do grupo. Internautas lembraram que Julie já havia se envolvido em outra polêmica em 2023, ao usar a "n-word", termo ofensivo à comunidade negra dos EUA. Na época, ela também foi criticada.

Uma das integrantes chegou a pedir aos fãs, antes da live, que não deixassem o fandom após o conteúdo ir ao ar. O fato foi interpretado por muitos como indício de que sabiam da possibilidade de reação negativa.