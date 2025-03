Desafio de 'Like JENNIE' é a nova trend no K-pop; veja quem já dançou

Jennie (Blackpink) lançou o primeiro álbum solo no dia 7 de março e em menos de duas semanas o single principal, "like JENNIE", se tornou um sucesso viral dentro e fora do k-pop.

Não é a primeira vez que Jennie emplaca uma coreografia de sucesso e replicada diversas vezes por colegas. O mesmo aconteceu com o primeiro single lançado sozinha, em 2019, "Solo".

Agora, no entanto, a cantora e rapper colhe os frutos do sucesso na própria empresa, a Oddatelier, e o primeiro disco produzido fora da YG, "Ruby" agradou críticos, fãs e grande público. O álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias globalmente na primeira semana. "like JENNIE" está no top 5 do MelOn Top 100, principal chart sul-coreano.