A briga continua no K-pop: entenda a disputa entre NewJeans e Ador

A disputa legal envolvendo o grupo de K-pop NewJeans e a gravadora Ador, subsidiária da Hybe, ganhou um novo capítulo. A corte sul-coreana negou o pedido do grupo de desligamento da empresa em decorrência de supostos maus-tratos. A Justiça avaliou que não há evidência suficiente de que o grupo sofreu bullying e tratamento diferenciado por parte da empresa, que é uma das maiores do universo K-pop.

A batalha entre as cinco integrantes do grupo (Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein) e a gravadora começou há cerca de sete meses, quando Min Hee-jin, mente por trás do NewJeans, mostrou descontentamento com a similaridade do grupo rookie ILLIT, que tinha acabado de lançar o hit "Magnetic", com o NewJeans. Desde então, a situação piorou para todos os envolvidos.

Hee-jin foi tirada do posto de diretora-geral da Ador, apesar do apoio público demonstrado pelas cantoras do NewJeans e de seus pais, além disso, fãs de outros grupos da Hybe, como ILLIT, Le Sserafim e BTS, entraram em disputas online com os "bunnies", fãs do Newjeans. Piorando ainda mais a situação, as integrantes do grupo criaram uma página no Instagram e, posteriormente, uma "nova versão" do NewJeans, chamada NJZ.