BTS, EXO, Twice: os maiores vencedores dos grandes prêmios sul-coreanos

Embora o grupo não exista mais com sua formação original, eles seguem sendo um dos maiores nomes do K-pop, com mais de 13 daesangs como grupo e outros tantos com os solistas G-Dragon e Taeyang. Aclamados por público, crítica e idols, BigBang teve sua primeira vitória em 2007, com música do ano no prêmio da MNET (MAMA na época), por "Lies".

Girl's Generation (SNSD)

0:00 / 0:00

Populares dentro e fora do K-pop, Girl's Generation furou a bolha em uma época em que o K-pop não tinha a força da internet como nos tempos atuais. Em 2009, o grupo venceu dois grandes prêmios no MMA, o Melon Music Awards. Elas levaram música do ano, por "Gee", e artista do ano. O grupo possui 11 daesangs na carreira.

NewJeans