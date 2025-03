Coreia, Japão, Tailândia: veja astros asiáticos que visitam Brasil em abril

A turnê passará por México, Argentina, Chile e Peru, antes de encerrar sua passagem pela América Latina em São Paulo, no VIP Station. Ela será a segunda solista ex-LOONA a fazer show na cidade —Chuu se apresentou em agosto de 2024 no país. Yves tem dois EPs solos: "Loop" e "I did", lançados em maio e agosto do ano passado, respectivamente. Ainda existem ingressos disponíveis para o evento aqui.

Dois dias depois de Yves, no dia 13 de abril, quem se apresenta em São Paulo é o quarteto japonês ONE OK ROCK, que teve tanta demanda de ingressos —eles esgotaram em minutos—, que modificaram o local do evento. Antes, ele aconteceria no Audio, cujo espaço comporta mais ou menos 3.000 pessoas. Agora, eles se apresentarão no Espaço Unimed, com quase 3 vezes mais capacidade de público. Ingressos ainda podem ser adquiridos aqui.

O grupo foi formado em 2005 por Taka, Roru, Ryota e Tomoya e se tornou um grande sucesso no Japão. Em 2017, eles vieram ao Brasil com a turnê "Ambitions" e fizeram um show no Cine Joia, em São Paulo. Agora, muito mais famosos, eles apresentarão a turnê "DETOX" para um número ainda maior de fãs. Quase todos os setores estão esgotados, mas ainda há pista normal aqui.

Por fim, no dia 19 de abril, os atores tailandeses Up Poompat e Poom Phurian virão pela primeira vez ao país para fanmeeting da série "My Stand-in". O drama, que mostra a relação complicada entre os dois personagens protagonistas foi sucesso entre fãs e venceu o prêmio de maior audiência global no iQIYI Favorite Awards de 2024.