Globo de Ouro: Atrizes de 'A Substância' cometem gafe com distração

Demi Moore e Margaret Qualley, dupla do intenso "A Substância", acabaram se distraindo durante a entrega de um dos prêmios do Globo de Ouro, o que rendeu uma pequena gafe na transmissão ao vivo.

O que aconteceu

Durante a transmissão do prêmio de melhor ator coadjuvante em série de drama, as atrizes brincaram com a dinâmica que têm no filme. O momento foi um dos mais divertidos da premiação, demonstrando todo o carisma da dupla.

O clima leve, porém, distraiu as atrizes, que acabaram não percebendo quando a transmissão voltou para elas. Por conta disso, foi possível vê-las conversando com alguém da plateia.