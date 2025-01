Globo de Ouro: quem são as atrizes que concorrem com Fernanda Torres?

Swinton tem cinco indicações ao Globo de Ouro, mas nenhuma vitória. A mais recente nomeação é pela atuação em "O Quarto ao Lado", dirigido por Pedro Almodóvar.

Tilda Swinton, que também tem carreira consolidada no cinema dos Estados Unidos, já venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2008 pelo filme "Conduta de Risco".

Kate Winslet

Kate Winslet Imagem: Reuters/Divulgação

Vencedora de cinco Globos de Ouro, Winslet busca a sexta estatueta pela atuação em "Lee". O filme biográfico é situado no contexto da Segunda Guerra Mundial.

O currículo de Kate Winslet é extenso: a britânica já venceu todas as principais premiações do cinema e da TV no mundo, inclusive o Oscar em 2009 por "The Reader".