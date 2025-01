'Coisa mais difícil': Stylist de Torres detalha processo para criar look

Por se tratar de um longa sobre "o horror da ditadura militar", Frajado precisou focar em escolher um look que equalizasse com o que assistido com um visual chique e impactante. "Foi uma das coisas mais difíceis da minha trajetória, porque não é apenas escolher um look bonito, mas ele precisa ser adequado com o tapete vermelho e, ao mesmo tempo, coerente com a narrativa do filme e da Fernanda."

Para o stylist, a atriz tem uma alma "minimalista". "A roupa nunca vem antes da Fernanda. Mesmo se ela fizer um filme de época, se ela fosse a Rainha Elisabeth, não seria uma roupa que chegaria antes dela, então são todos esses fundamentos que foram respeitados."

Ele também aponta que Fernanda Torres não é uma pessoa de usar cores, por isso optou por looks neutros ou em tons de preto. "Pode parecer repetitivo, mas é um pouco conforme as personalidades."

Para o Globo de Ouro 2025, Fernanda Torres usou um vestido Olivier Theyskens couture e joias do brasileiro Fernando Jorge, com styling do carioca Antonio Frajado.

Como assistir ao Globo de Ouro

O Globo de Ouro acontece neste domingo, às 22h (horário de Brasília). O evento é realizado no luxuoso Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, EUA.