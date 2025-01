Globo de Ouro 2025: Quem são os votantes?

A premiação do Globo de Ouro teve mudanças após escândalo e ganhou votantes mais diversos de outras partes do mundo, explicou a colunista Flávia Guerra no UOL News deste domingo (5).

No Globo de Ouro, antes era a HFPA (Hollywood Foreign Press Association) que cuidava, que era como se fosse a associação da crítica internacional que morava em Hollywood. Até pouco tempo, quem era membro da HFPA, ou quem votava no Globo de Ouro, eram basicamente jornalistas de outros países que moravam nos Estados Unidos e cobriam o cinema de lá.

Aí começou a se abrir mais para jornalistas como eu, por exemplo, que voto e moro no Brasil. Então isso mudou e ampliou o quadro. O que também ampliou o quadro foi a mudança do que aconteceu na organização do Globo de Ouro. A HFPA não existe mais, desde 2023. Ela acabou depois de todo aquele escândalo, aquele escândalo que houve de favoritismo. Teve gente que devolveu o Globo de Ouro, como o Tom Cruise.

Como assistir ao Globo de Ouro

O Globo de Ouro acontece neste domingo, às 22h (horário de Brasília). O evento é realizado no luxuoso Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, EUA.

No Brasil, o Globo de Ouro é transmitido pela TNT e pela plataforma de streaming Max. Na TNT, o evento tem tradução simultânea em português e análises da especialista Aline Diniz. A Max oferece também o áudio original, em inglês.