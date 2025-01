Ator mirim de 'Star Wars' fala pela 1ª vez de diagnóstico de esquizofrenia

A mãe de Jake, Lisa, afirmou que há um histórico de esquizofrenia na família paterna do ator. Ela negou que as críticas negativas ao filme da franquia "Star Wars" em que Jake atuou tenham influenciado sua saúde mental ou sua decisão de se afastar do cinema.

Jake foi internado após ter um surto psicótico enquanto dirigia, em março de 2023. Ele estava voltando para casa com a mãe quando desligou o carro no meio da pista, na faixa do meio, causando um engarrafamento na via. Na ocasião, ele não conseguiu se comunicar adequadamente com policiais que atenderam a ocorrência.