Filme brasileiro ganhou Globo de Ouro em 1960, mas a França levou o prêmio

O que aconteceu

"Orfeu Negro", lançado em 1959, é um filme ítalo-franco-brasileiro, dirigido por Marcel Camus e com roteiro adaptado por Camus e Jacques Viot a partir da peça teatral de 1954 "Orfeu da Conceição", de Vinícius de Moraes.

O longa se passa durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Ele acompanha Orfeu, um motorista de bonde que toca violão e conhece Eurídice, uma jovem pela qual se apaixona, apesar de estar a ponto de se casar com sua namorada, Mira.

Foi a França que levou a estatueta para casa com a vitória do longa no Globo de Ouro na categoria de melhor filme estrangeiro. Por mais que seja um longa falado em português, com atores brasileiros, a produção é dirigida pelo francês Marcel Camus.

O filme também ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960, mas, novamente, representando a França. Apesar disso, essa foi a primeira produção em língua portuguesa a conquistar a estatueta do Oscar, e a única na categoria de melhor filme estrangeiro.

Marcel Camus decidiu levar a história ao Rio de Janeiro e utilizou atores brasileiros e amadores, incluindo o protagonista, Breno Mello, que à época era jogador do Fluminense.