'Ele é um monstro': documentário sobre caso Diddy traz novos depoimentos

O documentário "Diddy: The Making of a Bad Boy", previsto para ser lançado no dia 14 de janeiro, vai trazer novos depoimentos de ex-funcionários e pessoas próximas do rapper.

"Sinceramente, eu não queria estar perto dele a menos que tivesse câmeras no lugar", diz uma das entrevistadas. O documentário inclui entrevistas com um amigo de infância do rapper, um ex-segurança, uma vencedora de uma competição musical promovida por Diddy e um produtor que trabalhou com o músico.

"Sean Combs é um monstro", diz a advogada Lisa Bloom, que representa uma das vítimas do músico. A cantora Dawn Richards, cliente de Bloom, acusa Diddy de abuso sexual e exploração.