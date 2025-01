Chico: BBB 25 deve sofrer com audiência na TV por culpa de 'Mania de Você'

No entanto, na opinião do colunista, nem tudo está perdido para o reality. Ele aposta que as redes sociais e o Globoplay vão contribuir para o bom desempenho do BBB 25.

Mas se a gente for analisar apenas a audiência na TV, nós não vamos estar analisando o todo. Porque eu acho que o número não vai ser do tamanho que talvez merecesse

Chico Barney

Chico Barney critica chamada do BBB com Christina Rocha

O colunista também criticou a forma como Christina Rocha, famosa por apresentar o programa 'Casos de Família' no SBT, foi utilizada na chamada da edição deste ano no reality show.

Eu achei essa volta criativa da Christina Rocha muito longa. A Christina Rocha não é famosa por duplas. Não tem nada a ver com dupla nenhuma. Aí eles fazem todo um VT em cima da questão de 'ah, vai ter dupla', 'olha que legal essa dupla', 'bota aí a Christina Rocha porque é casos de família'.