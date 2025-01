Fracasso histórico, audiência de 'Mania de Você' ainda é alta demais

Só a força do hábito de uma parcela significativa da sociedade explica que algo tão pitoresco quanto "Mania de Você" ainda emplaque 14 pontos (Grande São Paulo) em plena noite de Natal. Foi a pior audiência da história da faixa? Foi. Mas convenhamos, ainda é muito mais do que merecia.

Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Pode até parecer que eu não gosto, mas me divirto muito com a novela. Acompanho com profunda alegria para tentar adivinhar qual será o próximo absurdo, mais ou menos da maneira como muitos prestigiam as notícias sobre Andressa Urach.

Passo raiva, dou risada. Mas amo 'Mania de Você' e já estou sentindo saudades, mesmo faltando uns três meses para acabar. Ainda assim, entendo perfeitamente por quais razões ela é inimiga do sucesso.

O futuro clássico cult das 21 horas coleciona uma sequência poderosa de decisões criativas medonhas, com personagens impossíveis de torcer a favor, além de personagens que não fazem rigorosamente nenhum sentido —nem o magnetismo de Adriana Esteves consegue fazer com que Mércia pare em pé, por exemplo.