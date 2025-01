Christina Rocha estrela chamada do BBB, e fãs pedem apresentadora na Globo

A surpresa acontece quando Christina Rocha, conhecida pelo Casos de Família, do SBT, aparece. No vídeo, ela promete acompanhar todos os acontecimentos da casa.

A ação promocional divertiu os fãs de Christina. Nos comentários da publicação, eles pedem um quadro comandado por ela durante o BBB.

"Meu Deus, a Christina Rocha na live do eliminado? Queremos!", escreveu uma seguidora. "Christina Rocha merece ter um espaço na Globo", disse outra. "Cristina Rocha vai apresentar o Casos de BBB", houve quem brincasse em referência ao Casos de Família que era apresentado por ela no SBT.

Não é possível saber se a apresentadora agora é contratada da Globo, ou mesmo se terá um quadro no reality show. Splash tentou contato com as assessorias de Christina Rocha e da Globo, mas nenhuma comentou o assunto.

Christina Rocha saiu do SBT em maio de 2024. Em nota enviada a Splash, ela deixou "em comum acordo com a emissora".