Harmonização à lipo LAD: os procedimentos estéticos feitos por ex-BBBs

Alguns ex-BBBs saem do programa e vão direto para a mesa de cirurgia. Veja os procedimentos estéticos feitos por ex-participantes!

BBB 24

Ex-BBB Deniziane mostra resultado de cirurgias Imagem: Reprodução/Instagram

Deniziane e Thalyta foram as sisters que mais mexeram no corpo após o reality. Enquanto a primeira fez plástica na barriga, rinoplastia, colocou silicone nos seios e passou por procedimentos dentários, Thalyta fez um procedimento para aumentar o bumbum, além de uma lipoaspiração no abdômen, nas costas, nos braços, na perna e na papada.