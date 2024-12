Morte de cão e instrumento mágico: quais obras inspiraram Suassuna em Auto?

As referências de Suassuna

Essas influências incluem contos que envolvem temas como morte, ressurreição e valores religiosos. Em conversa exclusiva com Splash, Zé Salvador, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, escritor e especialista no tema, ressalta ainda a crítica social via elementos típicos da cultura popular nordestina.

A primeira delas é "O Cavalo que Defecava Dinheiro", de Leandro Gomes de Barros, o "pai" da literatura de cordel, nascido na Paraíba em 1865. O conto narra um contrato envolvendo a negociação de uma tira de couro, a simulação de uma morte com o sangue de uma galinha e a ressurreição via um instrumento musical —na obra, trata-se de uma viola. No filme, Chicó (Selton Mello) "ressuscita" João Grilo (Matheus Nachtergaele) com uma gaita.

Outra obra de Barros que influenciou Suassuna foi "O Testamento do Cachorro", que abordou uma questão religiosa. No conto, tal qual o filme, personagens ricos se empenham em oferecer um enterro ao animal de estimação da família, além de dividir os bens entre os familiares.

"O Castigo da Soberba", de Silvino Pirauá de Lima, também foi fonte de inspiração para o sucesso de Suassuna. A obra retrata um cidadão acusado de enganar pessoas em seu julgamento divino, sendo, como João Grilo, ressuscitado após apelar para Nossa Senhora, respondendo às acusações do diabo.

Quanto à relação entre a obra de Suassuna e "O Auto da Barca do Inferno", Zé Salvador explica que a única semelhança entre as duas é o nome. "Em momento nenhum, Suassuna se refere a uma longa viagem após a morte. Quando João Grilo morre, ele chega ao céu de maneira rápida. Já Gil Vicente tem uma história na linha de Dante Alighieri, com um grande deslocamento pós-morte."