'Foram várias condições': como a família Suassuna participa de 'Auto 2'?

A obra se chamaria "As Peripécias de João Grilo e Chicó", segundo João Suassuna. A ideia de lançar uma sequência foi retomada após a Globoplay lançar a série "O Auto da Compadecida", remasterizada, em dezembro de 2019. Ação celebrava os 20 anos da exibição da minissérie original — "Auto" foi ao ar primeiro na Globo, e só em 2000 foi adaptada para o cinema.

Mais da metade do Brasil assistiu. Foram cerca de 158 milhões de pessoas, segundo dados que nos foram passados. As pessoas estavam se emocionando após 20 anos, e as novas gerações também se encantaram com a história. A obra não envelhece quando é boa. Ela se torna atemporal e universal.

João Suassuna

Em 2020, Guel Arraes procurou Manuel Dantas para entender o que a família pensava sobre uma sequência. "Achei estranho de início. Ainda estávamos na pandemia, em tempos muito difíceis. A gente foi evoluindo com a opinião de Selton e Matheus. Eu levei a proposta para a família e fomos nos ajustando", lembra o filho de Ariano. Manuel garante ter sido a única vez que a família recebeu uma proposta para a criação de uma sequência.

Além dos membros da família Suassuna, um escritor participou da decisão. Trata-se de Carlos Newton, especialista na obra e amigo de Ariano. Antes de morrer, o autor de "O Auto da Compadecida" chamou Carlos e Manuel Dantas para discutir quais seriam os legados da obra dele.

O Brasil merecia um momento de alegria. Era a hora de refletir novamente sobre o país, mas através do riso.

Manuel Dantas Suassuna, sobre motivo de aprovarem sequência de 'Auto'

Com a nova produção confirmada, a família argumentou ser importante manter "pilares" defendidos por Ariano Suassuna. "Uma obra cômica, mas com profundo olhar social. Ariano nunca foi riso pelo riso, sempre propôs uma reflexão e trouxe emoção. Amizade, amor, fé, opressão social, relações entre patrões e empregados eram elementos importantes.