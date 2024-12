'Estava muito cagada': Taís Araújo precisou da ajuda de amigos em 'Auto 2'

Eu me senti muito apoiada pelos meus irmãos, que estavam me vendo bastante cagada. Eles me deram todo o apoio para fazer.

Atriz comentou sobre medos em papo exclusivo com Splash. "Veio da expectativa que a gente vai criando, que as pessoas criam em volta. A gente coloca tudo em grande proporção, vai ficando gigante. A gente vai para o trabalho, e a coisa se dilui. O trabalho acontece. Eu tenho amigos de vida inteira aqui, então se tornou um lugar muito seguro."

Taís Araújo e Matheus Nachtergaele fizeram uma parceria de sucesso em 2003, quando atuaram juntos em "Da Cor do Pecado", novela da Globo. "O mais bonito de tudo é que trabalhamos juntos há quase 22 anos, e nunca mais nos encontramos em projetos. Parecia que a vida estava preparando esse momento, e veio com muita emoção."

Taís Araújo revelou conversa com Fernanda Montenegro, que interpretou a mesma personagem no primeiro "O Auto da Compadecida". "É outra representação de Nossa Senhora, mas achei importante conversarmos. Mesmo quando não há o que falar, é sempre bom conversar com a dona Fernanda. [...] Nosso papo foi filosófico, sobre a importância de Nossa Senhora para a história do mundo.

Uma nova Rosinha

Novo filme traz uma Rosinha "diferente", segundo a atriz Virgínia Cavendish. "E eu sou, hoje em dia, uma mulher diferente. Senti um medo inicial, mas não foi paralisante. De repente, eu percebi que eu era a Rosinha. Então, o que eu me transformei também vai fazer parte desta nova versão da personagem. As mudanças são coniventes com quem eu sou hoje", disse a atriz em papo exclusivo com Splash.