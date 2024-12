'Não tem jogo ganho': Selton e Nachtergaele enfrentaram medos em 'Auto 2'

Não me lembro [como foi o primeiro encontro]. Mas eu tenho uma sensação de que pensei algo como: 'gostei do amigo que o Guel me apresentou'.

Selton Mello

Matheus conta como foi primeira experiência com Selton na Paraíba. Eles estavam hospedados em um local distante de onde eram realizadas as gravações e, juntos, perceberam que precisavam ficar mais próximos do set para lidar com tantas cenas. "Percebi que ele era meu parceirão. Pensamos exatamente na mesma coisa."

Selton é mais 'mandão' do que eu. Sou mais do tipo que fala: 'aguenta isso. Sente isso na sua carne, usa a seu favor'. E ele trabalha desde criança. Rapidamente, ele disse para a produção que não ia funcionar. A gente se mudou na sequência.

Matheus Nachtergaele