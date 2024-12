Documentário mostra a maior frustração de George Michael

Esta é a newsletter Dicas de Filmes e Séries. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quinta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

George Michael e Andrew Ridgeley, a dupla britânica Wham!, iriam encerrar o ano de 1984 como um dos maiores grupos pop daquela temporada. Num obstinado desejo de conseguir o single número um nas paradas da semana de Natal, Michael escreveu 'Last Christmas', canção pop sobre uma desilusão amorosa em época natalina.

A dupla tinha confiança total em chegar ao topo, mas, na mesma semana, estrelas de vários grupos ingleses, inclusive o Wham!, se juntaram num efêmero grupo chamado Band-Aid e gravaram o single 'Do They Know It's Christmas?', com renda voltada para combater a fome na Etiópia. Por causa disso, a música do Wham! ficou apenas no segundo lugar.