Nua e crua: Demi Moore 'mistura própria vida com ficção' em 'Substância'

Mesmo sem ter assistido ao novo filme, Vitor acredita que diretores como Eggers levam muito de sua marca para todos os filmes que produzem. "Eu acho que é muito interessante ver nomes que chegam e você fala: 'esse filme é dessa pessoa'. Então, já vimos 'A Bruxa", "O Farol', já vimos muitas das suas características", afirma.

No entanto, carregar as características do diretor foi algo que incomodou Flávia Guerra — que assistiu ao filme na pré-estreia realizada em Los Angeles, EUA. "Eu gosto do filme, mas não acho uma obra-prima, não acho incrível, eu gosto, mas essa sou eu com Eggers", diz. "Acho que esse filme tem a mesma característica que 'O Farol', ele é muito estilizado, é muita trilha, que chega a me irritar. Se eu estivesse vendo sozinha no cinema, eu abaixaria um pouco, porque ela é muito alta".